Тбилиси, 11 ноября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Тема противостояния в Едином национальном движении, которое лидеры партии уже не могут утаить в стенах своего офиса, стала одной из центральных для ряда грузинских СМИ. Как пишет грузинская газета «Резонанси», основное противостояние идет между командами Михаила Саакашвили и Гиги Бокерия, и в декабре, по информации издания, Гига Бокерия и его единомышленники попытаются отстранить экс-президента Саакашвили с поста председателя партии.

Mstyslav Chernov/Unframe Михаил Саакашвили

«Вторая большая волна противостояния в Национальном движении накатилась после того, как экс-президент Саакашвили на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал интервью, в котором открыто отмежевался от нынешнего менеджмента партии и к тому же призвал сторонников», — пишет автор.

И хотя фамилий экс-президент не называет, всем ясно, что адресатами его критики являются Гига Бокерия и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Противостоящая Саакашвили группа намеревается отстранить его от председательства на съезде партии, который пройдет в декабре. По оценке одного из сторонников Саакашвили Нугзара Циклаури, в политсовете партии большинство принадлежит группе Бокерия, у которой в самой партии немного сторонников, и именно съезд станет тем кульминационным моментом, в котором примет участие очень много сторонников и на котором вместо отставки Саакашвили будет отстранен именно нынешний менеджмент партии.

Эту же тему развивает газета «Ахали таоба» («Новое поколение»), в интервью которой грузинский политолог Петр Мамрадзе отмечает, что в создавшейся ситуации Михаила Саакашвили «не спасет даже купонизация лари».

По его мнению, «Единое национальное движение» сегодня борется за выживание. А для этого партия должна раскаяться за все совершенные преступления.

«Для этого необходимо, чтобы они открыто осудили все преступления, которые совершались при правлении Саакашвили. Это обязательное условие. Они должны отмежеваться и взять на себя только хорошее, что происходило тогда, реформы и так далее. Но они сделать этого не смогут, так как-то время уже ушло», — отметил Мамрадзе.

По его же оценке, Гига Бокерия роль лидера выполнять не сможет и Михаила Саакашвили не заменит.

«Гига Бокерия никаким лидером не будет. У него нет необходимых для лидера качеств. Более того, каждое публичное выступление Бокерия углубляет ненависть к Национальному движению. А ведь других лидеров и не видно. У него настолько отрицательная аура, что представить его популярность невозможно», — пояснил Мамрадзе.