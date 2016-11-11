Саранск, 11 ноября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. По итогам 10 месяцев рост сельскохозяйственного производства в Мордовии составил 10%. Об этом заявил глава региона Владимир Волков на торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хозяйства, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков на торжественном собрании, посвящённом Дню работников сельского хозяйства

«Валовой сбор зерна составил 1,315 млн тонн — это второй результат за всю историю республики. Больше зерна мы собирали только в 2009 году. Урожайность зерновых составила 29,8 центнера с гектара, что на 4,2 центнера выше прошлогоднего уровня. По показателям урожайности мы абсолютные лидеры в Приволжском федеральном округе», — подчеркнул Волков.

Новый рекорд поставили и свекловоды республики — 1,16 млн тонн сахарной свеклы при урожайности 470 центнеров с гектара. Это также лучший результат среди регионов ПФО. Производство яиц за год составит 1,425 млрд штук.

«Наши аграрии и переработчики эффективно используют действующее продовольственное эмбарго. Например, в прошлом году мы значительно увеличили производство сыра — произведено почти 16 тыс. тонн. Рост на 16%. Это только один пример, доказывающий, что мы способны успешно выполнить задачу импортозамещения, поставленную президентом страны Владимиром Путиным», — отметил глава Мордовии.

Высокие результаты достигнуты благодаря грамотному применению минеральных удобрений и использованию сельскохозяйственной техники. Только в текущем году приобретено 50 новых тракторов и 40 комбайнов.

По словам главы республики, по итогам успешных переговоров с отечественными производителями техники на последней выставке «Агросалон» в Москве в следующем году Мордовия получит более 40 современных зерноуборочных комбайнов со скидкой 30% от цен завода-изготовителя. Также достигнута предварительная договоренность о поставках энергонасыщенных тракторов «Кировец» на специальных условиях.

Благодаря активному участию Мордовии в федеральных программах, аграрии только в этом году получат 2,4 млрд рублей. Из республиканского бюджета на поддержку села будет выделено еще 2,16 млрд рублей.