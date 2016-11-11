Москва, 11 ноября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В правительстве РФ обсуждают поправки в законодательство, согласно которым регионам будет разрешено повышать кадастровую стоимость недвижимости. Член экспертного совета по проблемам кадастровой оценки и имущественных прав при Уполномоченном по правам предпринимателей города Москвы, управляющий партнёр ООО «Профессиональная Группа Оценки», вице-президент Союза «Федерация специалистов оценщиков», заместитель генерального директора союза «Финансово-экономических судебных экспертов» Ирина Комар сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что новые нормы непременно скажутся на стоимости недвижимости.

Images Money Повышение кадастровой стоимости

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Эксперт отметила, что в первую очередь необходимо определить соответствие кадастровой стоимости реальной стоимости объекта, например, обратившись к профессиональному оценщику и получить консультацию. В случае, если кадастровая стоимость явно завышена, то необходимо воспользоваться механизмом оспаривания.

Она добавила, что в случае, если объект находится в собственности юридического лица, то в соответствии с действующим законодательством обязательно досудебное оспаривание в комиссии при Росреестре. В случае, если в комиссии получен отказ, то следующим шагом является обращение в суд.

«Я знаю, что многих собственников пугает эта перспектива, так как суд требует времени и затрат на юриста или адвоката и судебную экспертизу. Я бы посоветовала в этой ситуации не останавливаться на половине пути, статистика положительных решений в делах об оспаривании кадастровой стоимости очень обнадеживающая», — подчеркнула Комар.

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При этом, член экспертного совета по проблемам кадастровой оценки и имущественных прав подчеркнула, что необходимо обратить внимание на то, что в судебном процессе важным доказательством по делу является заключение судебного эксперта. «Соответственно, когда вы будете ходатайствовать о назначении судебной экспертизы, убедитесь в профессионализме и положительном опыте эксперта. Тем более, что в случае выигрыша, расходы на экспертизу можно будет взыскать с противной стороны, так что тут лучше не экономить на качестве. Оспаривание кадастровой стоимости собственников объектов — физических лиц происходит по той же схеме, за исключением того, что досудебное оспаривание для них не является обязательным», — уточнила она.

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Напомним, согласно существующему законодательству, запрещено повышать кадастровую оценку до 2020 года, при этом снижать ее разрешено.