Москва, 11 ноября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. «Единая Россия» разработает комплекс мер, направленных на усиление ответственности за нападение на медицинских сотрудников, в том числе, сотрудников бригад скорой помощи, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова проблема обеспечения безопасности врачей остается актуальной.

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«Нужно усиливать ответственность за нападения на медицинских работников. В связи с этим на 19 декабря запланировано проведение круглого стола на тему: «Безопасность и этические аспекты деятельности медицинских работников. Правовое обеспечение», на котором планируется обсудить соответствующий законопроект», — заявил Дмитрий Морозов.

«Действующее законодательство позволяет привлечь виновных лиц к уголовной ответственности за покушение на жизнь, насильственные действия и оскорбление медицинских работников. Однако преступления продолжают совершаться, в связи с чем, необходимо актуализировать и усилить различные положения законов», — отметил Дмитрий Морозов.

За последние несколько лет количество различных проявлений жестокого и агрессивного поведения по отношению к врачам существенно возросло. Случаи нападения на медиков происходят регулярно, что привело к широкому обсуждению данной проблемы в обществе.