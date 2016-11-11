Брянск, 11 ноября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Олеся Сивакова, обвиняемая в совершении ДТП, в котором погибли два человека, оправдана решением Фокинского районного суда Брянска решением от 11 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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«На основании п.2 ч.2 ст. 302 УПК РФ Сивакова О.Н. оправдана за непричастностью к совершению преступления», — говорится в сообщении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, резонансная авария произошла 9 июня 2014 года примерно в 23:45. Автомобиль Infinity проехал на красный свет светофора, после чего столкнулся с автомобилем Dodge и врезался в остановку «Завод Сельмаш».

В результате аварии погибла 15-летняя жительница Брянского района и 25-летний житель Карачевского района. Также с травмами в больницу были доставлены двое 21-летних жителей Карачевского района.

2 ноября 2015 года суд признал Сивакову виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, женщину обязали выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а семье пострадавшего — 500 тысяч. Суд не предоставил отсрочку наказания, несмотря на наличие у осужденной несовершеннолетнего сына.

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Сивакова свою вину не признала — по ее словам, за рулем в момент аварии находилась не она, а ее знакомый. Приговор ее защита обжаловала, и дело было возвращено в суд на повторное рассмотрение.