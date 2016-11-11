Тбилиси, 11 ноября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Очередная встреча в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты (МПРИ) состоялась 11 ноября в Гали. По информации Службы госбезопасности Грузии, на встрече были рассмотрены все инциденты последнего периода, которые создают угрозу миру и стабильности.

Мост через реку Ингури. Граница между Грузией и Абхазией

Представители Грузии в очередной раз затронули вопрос должного расследования убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория, совершенного в селе Хурча Зугдидского района 19 мая текущего года, и подчеркнули необходимость задержания Рашида Канджи оглы, обвиняемого в убийстве Отхозория.

Кроме того, обсуждался вопрос передачи грузинской стороне тела гражданина Грузии Зазы Цулукия. Он был задержан в Гальском районе в 2012 году. По информации абхазских властей, Цулукия покончил жизнь самоубийством и похоронен в Сухуми. Семья погибшего требует его перезахоронения. Представители грузинской стороны отметили необходимость перезахоронения тела Зазы Цулукия на контролируемой центральными властями Грузии территории, а также ответов на все вопросы, которые имеются в отношении этого дела.

Грузинская сторона подчеркнула на встрече необходимость обеспечения свободы передвижения для грузинских учеников, живущих в селах вдоль «оккупационной линии». По ее информации, проблемы с передвижением через «административную границу» создают школьникам власти Абхазии.

Следующая встреча в рамках МПРИ пройдет в Гали 24 января 2017 года.