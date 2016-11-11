Петрозаводск, 11 ноября, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Осужденный Ильдар Дадин, жаловавшийся на побои и пытки в карельской колонии, отказался от проверки своих показаний на детекторе лжи, сообщил начальник пресс-службы управления ФСИН по Карелии Виталий Фефелов.

Gabriel Rodríguez Детектор лжи

По словам Фефелова, специалисты по таким проверкам два дня назад уже приезжали из Петрозаводска в колонию вместе со своим оборудованием, но в последний момент Дадин отказался проходить проверку.

Ранее Ильдар Дадин сам заявлял о своей готовности к проверке на полиграфе во время встречи с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Напомним, проверки жалоб Дадина начались после публикации в СМИ его письма, в котором он описывал пытки, побои и издевательства, которые приходится переносить ему и другим осужденным. В проверке участвовали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ФСИН, прокуратура и региональный Следственный комитет. Дадин был обследован группой независимых врачей, которые не нашли никаких следов побоев или признаков травм, полученных ранее.