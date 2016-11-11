Тбилиси, 11 ноября, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии выразило благодарность грузинским военнослужащим за отражение нападения на Консульство Германии в Афганистане. Соответствующую информацию со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Германии распространил МИД Грузии.

Defenseimagery.mil Грузинские солдаты в Афганистане

Инцидент произошел 10 ноября в городе Мазари-Шариф, где было совершено нападение на консульство Германии. В отражении этого нападения активное участие принимали грузинские военнослужащие, несущие службу в составе «Миссии твердой поддержки».

По заявлению МИД Германии, именно благодаря грузинским военным и проявленными ими отваге и самоотверженности удалось спасти всех сотрудников консульства и успешно отразить нападение.