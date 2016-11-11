Москва, 11 ноября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Росатом не получал официальных уведомлений об отмене проекта строительства первой АЭС во Вьетнаме, сообщили в госкорпорации. Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о решении властей Вьетнама отказаться от строительства двух атомных станций — по российскому и японскому проекту. Источники СМИ Вьетнама ссылаются на более низкий, чем ожидалось, рост спроса на электроэнергию.

M.government.ru Атомная электростанция

«Окончательного решения о судьбе атомной программы во Вьетнаме еще нет, по ней еще предстоит дискуссия в парламенте. И кто сказал, что откажутся от нашего, а не от японского проекта? — поинтересовался замдиректора по науке ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр», профессор МИФИ Николай Кузелев. — Во-вторых, если отказ и будет, то не факт, что он будет таким категоричным. В свете мирового экономического кризиса допускаю, что вьетнамцы решили пересмотреть свою энергостратегию и несколько минимизировать госрасходы. Возможно, атомные станции для них — не первая необходимость, и с ними можно подождать. Скорее всего, решение такое, если и будет принято, то не от хорошей жизни. Да, мы можем им построить АЭС, профинансировав частично проект, но долг ведь, как говорится, платежом красен. А вот с его возвратом могут быть проблемы, оптимизмом в своих планах по развитию мало кто отличается сейчас. Я не вижу ни одной страны, которая бы резко начала процветать в области промышленности и собственных технологий. Думаю, что вьетнамцы подсчитали свои возможности и доходы и не обольщаются в вопросе роста собственного энергопотребления».

«Полагаю, что вьетнамцы еще вернутся к проекту строительства АЭС, просто они отложат решение о сооружении станции на какой-то срок, — отметил Кузелев. — Перспективный план — отличная вещь, полезная по жизни. Пусть он не всегда точен, но позволяет держать в голове основные направления в развитии. Надеюсь, Вьетнам из своего плана атомную АЭС навсегда не выкинет. И возможный отказ от строительства атомных станций от наших компетенций не зависит».

«Росатом по-прежнему лидирует по портфелю заказов за рубежом. Запущенный в эксплуатацию четвертый блок Белоярской АЭС БН-800 вошел в число лучших атомных блоков года по версии ведущего американского журнала в энергетике Power, — напомнил эксперт. — Нам есть что предложить! А ведь этот энергоблок — пионер по типу реактора и эта технология должна далеко пойти. Американцы в этом вопросе неплохо разбираются, у них ведь была попытка построить быстрый реактор, но неудачная. И поэтому тоже БН-800 — наша гордость! А до этого был проект БН-600, а еще я видел своими глазами БН-350 в Шевченко на Каспии — по опреснению воды. Мы идем, как видите, вперед, и это все независимо от того, будет ли построена АЭС по нашему проекту во Вьетнаме или нет».