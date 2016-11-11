Челябинск, 11 ноября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Ужесточение наказания за незаконное возбуждение уголовного дела на предпринимателей требуют представители регионального штаба ОНФ в Челябинской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оскал криминального капитализма

Напомним, Госдума обсудила законопроект от президента РФ, по которому правоохранителям за незаконное возбуждение уголовных дел на предпринимателей будет грозить до 10 лет колонии. Подразумеваются дела, по которым предприниматели могут лишиться бизнеса или потерять более полутора миллионов рублей.

C заявлением, поддерживающим законопроект защищающий бизнес, выступил глава Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александр Калинин.

«На актуальность этой проблемы президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин обратил внимание в послании Федеральному собранию в декабре 2015 года. Он вернулся к этой теме в ходе XX Петербургского экономического форума. Рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, которую создал наш президент в феврале этого года, работала над исполнением поручения главы государства по этому вопросу. В течение трех месяцев там исследовали практику и пришли к мнению, что сегодняшние санкции за привлечение к уголовной ответственности невиновных лиц очень мягкие. Поэтому эта рабочая группа предложила президенту России ужесточить наказание за такие действия», — сообщил Александр Калинин.

Бизнесмен считает, что обсуждаемая мера сократит количество необоснованно возбуждаемых уголовных дел, и, тем самым, снизит давление на бизнес. «Кроме того, этим же пакетом вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, согласно которому подследственность статьи 169 Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» передается от МВД РФ к Следственному комитету России, поскольку должностные преступления расследует Следственный комитет», — добавил Калинин.

Отметим, главное препятствие в построении капитализма в России эксперты связывают именно в непреодолении российским бизнесом проблемы первоначального накопления капитала. Некоторые специалисты отмечают, что ввести российский бизнес в рамки законности и порядка вообще невозможно, так как изначально в России после распада СССР построили криминальный капитализм, ввиду того, что законных накоплений для построения цивилизованных рыночных отношений в Советском Союзе не было.

Напомним, по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего 16−18 июня 2016 года, по проблеме криминальности ведения бизнеса в России высказался Алексей Кудрин. «Если вы имеете производственный ли спор по выполнению контракта или по поставкам продукции, или по собственности, очень важно, чтобы они очень корректно разрешались. У нас такая практика еще не закрепилась. От периода рейдерских захватов 90-х — начала нулевых еще мы не сильно отошли, они периодически встречаются. Такая традиция у нас существует. А это, как правило, недоработка институтов, тех, которые должны разрешать эти споры», — сказал Кудрин.

Добавим, в отношении построения новой общественно-экономической формации страны, высказался один из главный идеологов-младореформаторов Анатолий Чубайс. «Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они ее и получили. Именно это предотвратило кровь. Потому что, если мы попытались бы не отдать им эту собственность, то они бы ее все равно взяли. Только они бы ее взяли вообще без каких-либо легитимных процедур», — сказал Чубайс.

Политик команды Ельцина высказался также в отношении реализованной в постсоветской России приватизации, в результате которой собственностью обзавелись бандитские сообщества и криминалитет.

«Мы не могли выбирать между «честной» и «нечестной» приватизацией, потому что честная приватизация предполагает четкие правила, установленные сильным государством, которое может обеспечить соблюдение законов. В начале 1990-х у нас не было ни государства, ни правопорядка… Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом.