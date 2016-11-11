Севастополь израсходовал почти на 113 млн рублей Резервного фонда
Севастополь, 11 ноября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Правительство Севастополя в первом полугодии освоило 113 млн рублей Резервного фонда. Об этом в ходе отчета департамента финансов заявил его глава Владимир Штоп, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Из Резервного фонда правительства за девять месяцев было выделено 112,8 млн рублей, из которых на 1 октября 2016 года освоено 87,4 млн рублей, или 77,5%. Основная часть выделенных средств осваивается по факту завершения работ по мере подписания актов выполненных работ», — сказал Штоп.
При этом он отметил, что на 1 октября текущего года остаток нераспределенных средств Резервного фонда составил 137,2 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне директор департамента финансов сообщал, что в первом квартале 2016 года на ликвидацию последствий энергоблокады из средств фонда было выделено около 74 млн рублей.
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