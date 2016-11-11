Москва, 11 ноября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Мэрия Москвы просит жителей столицы соблюдать предельную осторожность при движении по городу из-за сильнейшей гололедицы, образование которой ожидается к вечеру 11 ноября, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Непогода

По его словам, идущий сейчас дождь сменится ледяным дождем, затем мокрым снегом, а потом снегопадом, который накроет всю Москву. Ночью температура воздуха опустится до отметки минус пять градусов Цельсия, в результате чего образуется гололедица. В связи с этим жителей Москвы просят без крайней необходимости не выходить на улицы города.

Кроме того, вышеописанные природные явления станут причиной крупных автомобильных пробок в Москве. Специализированная техника в 23:00 и в 05:00 мск выйдет на улицы Москвы для сплошного прометания улично-дорожной сети и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.