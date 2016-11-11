Мурманск, 11 ноября, 2016, 17:53 — ИА Регнум.



Pixabay.com Рыба

В полтора раза увеличился объём рыбопродукции, поставляемой из Мурманска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Мурманской области.

«Всего в октябре было досмотрено 13,9 тысяч тонн рыбы и рыбопродукции, направляемой морским и автомобильным транспортом в страны Евросоюза, США, Китай и Нигерию, а также 1 тонна морепродуктов в Японию авиатранспортом, — отметил пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Мурманской области Сергей Чебатурин. — На всю продукцию были выданы соответствующие ветеринарные сопроводительные документы».

По словам Чебатурина, объёмы поставляемой в октябре продукции превысили показатели прошлого месяца в 1,6 раза. Не прекращались и поставки из Норвегии.

«Должностными лицами отдела было досмотрено и оформлено около 2 тысяч тонн кормов для рыб производства Норвегии и около 691 тонны мороженой российской рыбы и рыбопродукции, находившейся на временном хранении на холодильниках Норвегии и Фарерских островов, — сообщил представитель ведомства. — Подконтрольный товар доставлен в МПП «Мурманск» иностранными транспортными судами».

В то же время через МАПП «Борисоглебск» было ввезено около 20 тонн мороженой российской рыбы и рыбопродукции, находившейся на временном хранении на холодильниках Норвегии.

«Также в октябре государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Мурманской области приняли участие в работе комиссий государственных контрольных органов по оформлению 19 судов, на которых была доставлена в порт Мурманска рыбная продукция отечественных изготовителей, выработанная на промысле, — отметил Чебатурин. — Всего подвергнуто контролю около 6 тысяч тонн мороженой рыбы и рыбопродукции, 516,6 тонн муки рыбной кормовой, 11 тонн морепродуктов варено-мороженых и 36,9 тонн консервов рыбных».

Напомним, в начале осени специалисты досмотрели и оформили около 500 тонн мороженой российской рыбы и рыбопродукции, находившейся на временном хранении на холодильниках Норвегии, доставленной морским транспортом. Как сообщало ИА REGNUM, российские рыбаки нередко отправляют слой вылов за рубеж — потому что им так выгоднее.