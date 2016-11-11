Чебоксары, 11 ноября, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В связи с сильным гололёдом травмпункты в Чувашии работают в усиленном режиме. Сегодня, 11 ноября, в больницы Чебоксар и Новочебоксарска обратилось 474 человека, из них более 30 госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Чувашии со ссылкой на данные Республиканского центра медицины катастроф.

ИА REGNUM Гололёд в Чебоксарах

В связи с неблагоприятными погодными условиями в травматологические пункты Чебоксар и Новочебоксарска обратились 474 человека, в том числе 40 детей. Госпитализирован 31 человек, из них трое детей. Регистрировались травмы разного характера — переломы, растяжения, ушибы.

Также произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Госпитализированы семь человек, из них один ребенок. 12 пострадавших получили амбулаторное лечение.

«Утром 11 ноября травмпункты городов Чебоксары и Новочебоксарк работали в усиленном режиме в связи с практически одновременным поступлением пациентов. С целью своевременного оказания экстренной медицинской помощи большому количеству людей с травмами в медицинских организациях врачи-специалисты с плановых приемов были переведены на прием экстренных пациентов. Работа травмпунктов в усиленном режиме будет продолжена и в выходные дни», — сообщила министр здравоохранения Чувашии Алла Самойлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за «аномального гололёда» в Чебоксарах отменили уроки для учеников 1−4 классов. Администрация города Чебоксары просит жителей быть внимательным и «соблюдать осторожность при передвижении по покрывшимся ледяной коркой дворовым территориям». Автолюбителям рекомендуется по возможности воздержаться от выездов на личном автотранспорте.

Напомним, ранее в Чебоксарах из-за оледенения взлетно-посадочной полосы в аэропорту самолет выкатился за ее пределы — пострадавших нет, по данному факту проводится проверка. В том числе проверяется работа коллектива аэропорта.

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