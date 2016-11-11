Калининград, 11 ноября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Во время раскопок руин Королевского орденского замка в Калининграде были обнаружены фрагменты поселения предшественников пруссов. Об этом журналистам сообщил сегодня, 11 ноября, начальник Самбийской экспедиции института археологии РАН Александр Хохлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

ИА REGNUM Раскопанные руины Королевского замка расположены в самом центре Калининграда

«Мы выявили культурный слой, который содержит огромное количество лепной керамики, характерной для предшественников пруссов, — сказал археолог. — Для науки это очень важный момент. Впервые за все годы археологических работ на территории замка выявлен такой факт».

Старший научный сотрудник Калининградского историко-художественного музея Константин Скворцов уточнил корреспонденту ИА REGNUM, что речь идёт о балто-славянских племенах, которые жили здесь за тысячу лет до крестоносцев.

ИА REGNUM Археолог Константин Скворцов демонстрирует осколки керамики балтославян

«Это поселение с мощным культурным слоем, — прокомментировал находки археолог Эдвин Зальцман из Балтийского федерального университета. — Очевидно, что они существовали здесь не одно столетие, и поселение было включено в систему т.н. западно-балтийских курганов».

По словам Зальцмана, их расцвет пришёлся на 7−6 века до н.э. благодаря торговле янтарём. «К этому времени янтарь начинает поступать в Италию к этрускам, где он был очень популярен. Племена, жившие на территории современной Калининградской области, контролировали побережье Балтийского моря и никого сюда не пускали».

ИА REGNUM Найденные фрагменты керамики предшественников пруссов

По словам главного редактора журнала «Российская археология», член-корреспондента Российской академии наук Леонида Беляева, в целом раскопанный археологический памятник на месте Королевского орденского замка — памятник европейского уровня, который, «вне всякого сомнения, будет находиться под обзором у мировой общественности».

«Что здесь будет происходить — никому не безразлично. По тому, как мы себя здесь поведем, будут судить, являемся ли мы варварами или культурным народом, который понимает, что это его наследие. Мнение экспертного сообщества — это должно быть сохранено», — сказал Беляев.