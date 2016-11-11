Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Игрок обороны из Сенегала Папа Гуйе, защищавший цвета футбольных клубов «Дуан», а затем «Волынь», «Металлист» и «Днепр», счёл за честь приглашение в «Ростов». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 11 ноября.

Fc-rostov.ru Защитник Папа Гуйе

«Долгое время играл на Украине и часто смотрел матчи РФПЛ, мне нравится этот уровень. Очень жалко, что с футболом на Украине происходит такая ситуация. Остались всего лишь две сильные команды — киевское «Динамо» и «Шахтер». Остальные просто выживают», — отметил футболист.

Папа Гуйе признался, что долго над предложением клуба не думал. Перед тем, как подписать контракт с желто-синими, игрок переговорил лично с Курбаном Бердыевым.

«Мы поговорили и у меня отпали последние сомнения. Бердыев — известный человек в мире футбола. Я смотрел, как его «Рубин» достойно выступал в Лиге чемпионов УЕФА, обыгрывал «Барселону» и «Атлетико», — прокомментировал защитник «Ростова».

Напомним, что «Ростов» в сезоне 2016/17 подписал контракты с семью новичками. Это защитники Дмитрий Скопинцев, Папа Гуйе, Владимир Гранат и Миха Мевля, хавбеки Андрей Препелицэ и Максим Григорьев, а также голкипер Иван Комиссаров. На одной из пресс-конференций голкипер жёлто-синих Сослан Джанаев выразил уверенность, что они себя ещё проявят. Как уже сообщало ИА REGNUM, жёлто-синие на данный момент занимают седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. 18 ноября им предстоит выездная игра с казанским «Рубином».

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