Севастополь, 11 ноября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Севастопольское правительство значительно отстает от годового плана выполнения федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

o.did Морское побережье

«На реализацию мероприятий ФЦП в 2016 году в Севастополь поступили 1 млрд 169 млн рублей. Освоено 45,9 млн рублей, что составляет 4,9%. Эта цифра низкая и позорная. Но мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы такую ситуацию изменить», — сказал Гладский.

Он посетовал на очень сложную систему контроля в рамках ФЦП, но так и не смог ответить на вопрос о причинах отставания и способах выровнять отставание.

Гладский также сообщил, что общий объем финансирования мероприятий ФЦП в 2016 году составит 1 млрд 631 млн рублей, в 2017-м — 10 млрд 814 млн рублей, в 2018-м — 12 млрд 203 млн рублей, в 2019 году — 9 млрд 518 млн рублей и в 2020-м — 6 млрд 619 млн рублей.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что по всем доведенным заданиям правительство выйдет на конкурсы по проектно-изыскательским работам со сроком исполнения по всем контрактам до конца 2016 года.

«Мы планирует выйти на те объемы, которые заявлены, — сказал Овсянников. — Мы заинтересованы это сделать, иначе в 2017 году не подтвердим все те суммы, которые заложены, а там речь идет о тех 8 млрд, которые мы должны освоить уже в будущем году».

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Как сообщало ИА REGNUM, 614,9 млн рублей из поступивших трансфертов направлено на мероприятия ФЦП — департаменту капитального строительства, еще 151 млн рублей — на проектирование очистных сооружений (КОС «Южные»).

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По итогам 2015 года Севастополь показал низкое освоение средств ФЦП, общая сумма отмененных торгов составила 504 млн рублей, что составляет 64% от общей суммы государственных субсидий.