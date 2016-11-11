Москва, 11 ноября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Курс доллара резко укрепился относительно других валют на фоне заявлений представителей ФРС США о грядущем повышении ставки. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя, комментируя серьезное падение курса рубля на московской бирже 11 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Курс доллара на московской бирже резко подскочил на фоне заявлений главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что ФРС все-таки планирует повысить ставку в декабре. Однако, это был лишь повод. Рынок давно был готов к рывку, как с фундаментальной, так и с технической точки зрения», — полагает эксперт.

Фактический разворот пары доллар/рубль вверх случился еще в начале ноября, когда была пробита отметка 63 рубля 50 копеек за один доллар, констатирует аналитик. «После этого участники рынка были готовы к росту доллара и ждали повод для покупок. Стоит отметить, что рост был на хороших объемах. Покупателей было очень много, а вот желающих продать — мало, именно это позволило курсу столь стремительно подняться. Теперь торги переместились в диапазон 65 — 67 рублей, и вполне вероятно, что в ближайшее время валютная пара будет торговаться именно в нем», — считает Задоя.

ЦБ резко повысил курсы евро и доллара на выходные: курс доллара вырос на 1,79 рубля — до уровня 65,21 рубля, курс евро поднялся на 1,78 рубля — до 71,12 рубля. Российская валюта продолжает ослабевать на торгах московской биржи: доллар США укрепился до 65,5 рубля, евро — до 71,28 рубля.