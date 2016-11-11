Чебоксары, 11 ноября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. 10 ноября в Москве прошло заседание Центрального штаба Общероссийского народного фронта, в ходе которого было принято решение о проведении 22 ноября итогового «Форума действий». В нём ожидается участие президента страны Владимира Путина. Накануне этого события в регионах проходят итоговые конференции, где акцентируется внимание на болевых темах. Сегодня, 11 ноября, предварительные итоги подвели чувашские «фронтовики», которые на пленарном заседании трижды поднимали проблему резкого роста цен за сбор и захоронение мусора в связи с запуском нового полигона ТБО (твёрдых бытовых отходов), передаёт корреспондент ИА REGNUM. Ранее этот вопрос до доведён «фронтовиками» до Владимира Путина.

ИА REGNUM Региональная конференция ОНФ в Чебоксарах

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Виктор Горбунов напомнил, что в апреле на «Форуме действий» в Йошкар-Оле в список поручений президента Владимира Путину «вошёл один из наиболее острых вопросов», озвученный чувашскими «фронтовиками», — обоснованность размера платы за обращение с твердыми коммунальными отходами на новом полигоне ТБО в Новочебоксарске. Полигон обслуживает более половины населения Чувашии — Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район. Члены ОНФ сообщили о 16-кратном росте цены за мусор — президент поручил ФАС, Генпрокуратуре и Минстрою провести проверку.

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«Данное поручение можно считать исполненным, поскольку прокуратура подтвердила факт необоснованного повышения тарифа с октября 2015 года. Граждане переплатили за вывоз мусора более 115 млн рублей. В настоящее время разрешение вопроса перешло в судебную плоскость», — сказал Горбунов, подчеркнув, что эксперты ОНФ будут и дальше контролировать ситуацию.

К теме 16-кратного роста цен за мусор вернулся сопредседатель чувашского штаба «фронтовиков» Игорь Дорофеев, констатировав, что «проблема действительно серьёзная»: «Решение вопроса переведено в судебную плоскость. С одной стороны — прокуратура и УФАС, с другой — ЗАО «Управление отходами» и республиканское правительство. И тут задаёшься вопросом, стоило ли доводить данную ситуацию до судебного разбирательства?».

Дорофеев напомнил, что ещё в начале года неоднократно принимались попытки решить ситуацию мирными переговорами, для чего инициировались круглые столы и заседания. «В открытой дискуссии были подняты вопросы лицензирования, хранения, утилизации мусора, стоимости временного размещения с последующим захоронением. На мой взгляд, всё это можно было в открытом диалоге озвучить и понять, как всё будет происходить, и насколько справедлива цена. Непонятную позицию заняли территориальные управления федеральных органов власти, которые на наш взгляд, не дали должной оценки, не приняли своевременных мер реагирования на данную проблему», — считает «фронтовик».

Руководитель республиканской рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог», член республиканского штаба ОНФ Владислав Солдатов считает ситуацию вокруг полигона ТБО показательной в части взаимодействия власти и гражданского общества. «Общество у нас есть, власть — тоже, а вот есть ли прямой диалог — большой вопрос. Со своей стороны, ОНФ многое делает для того, чтобы диалог был. Когда появился вопрос по полигону ТБО и мусоросортировочному комплексу, мы пытались его решить на местном уровне. Собирали круглые столы, приглашали для участия в комитете. Но власть проигнорировала — в итоге всё выросло в большую проблему. Мы постараемся довести дело до конца, думаю, мы окажемся здесь правы», — полагает Владислав Солдатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Михаил Игнатьев отклонил прокурорское представление, выданное по итогам проверки тарифов на мусор на новом полигоне ТБО. Проверка проводилась по поручению президента РФ Владимира Путина. Не согласен с прокуратурой и концессионер в лице ЗАО «Управление отходами», эксплуатирующий строящийся полигон и вышедший с соответствующим заявлением в суд. К судебному разбирательству привлечено Чувашское УФАС, поддержавшее прокуратуру.

Прокуратура подтвердила тот факт, что тарифы были действительно необоснованно завышены. Например, в отчете говорится, что генеральный директор ЗАО «Управление отходами» «своим приказом самовольно установил плату» в городах Чебоксары и Новочебоксарске — 425 рублей за 1 куб. метр. Ранее жители этих городов платили за вывоз мусора в 16 раз меньше — 27,4 рубля за 1 куб. метр», — отмечалось в релизе ОНФ по итогам представленной прокурорской проверки.

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