Москва, 11 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий ЕГЭ, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. Проектом закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования, отметил депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Форма ЕГЭ заменяется государственными экзаменами, которые будут сдаваться учениками школ. При этом экзаменационные задания будут утверждаться органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования, следует из текста документа.

«До сих пор не исследован вопрос молодежного суицида. Никому не хочется исследовать — можно усмотреть прямую связь между людьми, кончающими жизнь, и кампанией, когда проходит ЕГЭ», — отметил Дегтярев.

Комитет выступил против инициативы, сообщила зампред комитета Госдумы по образованию Любовь Духанина («Единая Россия»). «Предложение может привести к разрыву образовательного пространства, инициатива ставит детей в неравные условия», — отметила она.

Депутат также обратила внимание на то, что в России ЕГЭ самый дешевый по затратам в мире — «304 рубля (составляют) затраты на одного ребенка на один экзамен».