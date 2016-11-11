Москва, 11 ноября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Самой значительной причиной ослабления рубля на этой неделе стали результаты президентских выборов в США, победу на которых одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 11 ноября зампред правления Локо Банка Андрей Люшин, комментируя падение курса рубля до трехмесячных минимумов в ходе торгов 11 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Главная причина ослабления рубля, которую можно отметить в конце этой недели — это, безусловно, влияние результатов президентских выборов в США. Инвесторы ожидают существенно ужесточение монетарной политики со стороны республиканцев и поэтому закрывают позиции в облигациях развивающихся стран, и российские бумаги не являются исключением», — полагает он.

Именно продажа активов нерезидентами оказывает давление на курс российской валюты, говорит эксперт. «Мы ожидаем, что за счет этого фактора доллар может достигнуть отметки 66−66,5 рублей за доллар», — считает Люшин.

ЦБ резко повысил курсы евро и доллара на выходные: курс доллара вырос на 1,79 рубля — до уровня 65,21 рубля, курс евро поднялся на 1,78 рубля — до 71,12 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора. На торгах московской биржи рубль продолжает дешеветь — доллар укрепился до 65,5 рубля, а евро — до 71,28 рубля.