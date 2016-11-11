Душанбе, 11 ноября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. «Мы ведем с Таджикистаном переговоры и готовы профинансировать данный проект. В настоящее время мы ждем от Таджикистана заявку на предоставление средств из Евразийского фонда стабилизации и развития», — заявил председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий Панкин сегодня, 11 ноября, на брифинге в рамках ежегодной конференции по евразийской интеграции в Москве.

Шухрат Саъдиев Нурекская ГЭС

Однако, о какой сумме идет речь, Панкин не уточнил.

Таджикские власти ищут спонсоров для модернизации Нурекской гидроэлектростанции, которая была построена в 1970-е годы, и из-за износа оборудования ее мощность снизилась с проектных 3000 МВт до 2700 МВт. Для полной модернизации объекта на сегодня необходимо более $600 млн (свыше 38 млрд рублей).

Вопрос финансирования Нурекской ГЭС Душанбе обсуждает также с Всемирным банком, Азиатским и Исламским банками развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и Европейским банком реконструкции и развития.

Напомним, 28 октября 2016 года практически весь Таджикистан на три часа остался без света. По предварительным данным, из-за внештатной ситуации в энергосистеме страны сработала автоматическая противоаварийная система, предусматривающая отключение агрегатов гидроэлектростанций. Подробности о причинах произошедшего таджикские энергетики пообещали сообщить после подведения итогов работы специально созданной комиссии. Результаты расследования все еще не обнародованы.