Симферополь, 11 ноября, 2016, 17:11 — ИА Регнум. В ФСБ считают Дмитрия Штыбликова, задержанного в Севастополе 9 ноября по пути на работу, командиром украинской диверсионной группы из трёх человек. Родственники Дмитрия не верят в его вину и рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что на видео обыска в квартире, продемонстрированного ФСБ, нет криминала: всё оружие — это спортинвентарь для страйкбола.

Mil.ru Антидиверсионная борьба. Севастополь

То, что Штыбликов — профессиональный военный и учился в киевском общевойсковом училище на факультете разведки, в ФСБ знали: это есть в его личном деле. Дмитрий прошел все проверки российских силовиков при приёме на работу по гражданскому контракту на склад Черноморского флота в 2014 году. До этого он работал в украинском аналитическом центре «Номос» военным журналистом-аналитиком. В марте 2014 года по известным причинам редакция журнала в Крыму закрылась. До работы аналитиком Дмитрий служил в Перевальном (Симферопольский район) в разведроте, «но это было давно», рассказывает его брат Алексей.

«Мы не понимаем что происходит. На видео мы видим, как его задерживают рядом с воинской частью, в которой он работал. В квартире мы видим страйкбольное оружие, сувенирную продукцию, ничего настоящего и противозаконного там нет. Даже «визитка Яроша» — это сувенир. Украинская форма и амуниция принадлежит больше его жене — она служила до 2014 года, возможно, старые бушлаты брата, больше там одежда для страйкбола», — рассказал Алексей Штыбликов.

Напомним, 9 ноября в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины. У участников группы изъяли оружие, средства спецсвязи, взрывные устройства большой мощности и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий, которые группа намеревалась осуществить, по данным спецслужб.

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«У нас есть понимание, что он ничего не совершал, и не планировал совершать из того, что говорят. А то, что он когда-то служил в украинской армии — не основание его арестовывать», — считает брат Дмитрия Штыбликова.

Последний раз братья общались по скайпу 8 ноября, когда Дмитрий отмечал свой день рождения. По словам Алексея, он был весел и жизнерадостен.

Родственники до сих пор не знают, где находится сейчас Дмитрий, и в чём его обвиняют. Уже наняли адвоката, но встретиться с задержанным ему не удалось.

«Нам пока ничего неизвестно, в симферопольском СИЗО мне сказали, что его там нет, где он, мы не знаем, и это очень плохо. Пока рядом с ним нет адвоката, из него проще выбить показания, которые нужны для следствия», — говорит адвокат Штыбликова Александр Попков.

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В правоохранительных органах поясняют, что на видео из квартиры Дмитрия Штыбликова настоящие пистолет Макарова и противотанковые гранаты, хранившиеся в квартире в разобранном виде. А сувениры и спортинвентарь никто не изымал как вещдоки.

Кроме того, на схрон со взрывчаткой, который на видео ФСБ идёт после обыска, указал сам задержанный. Правоохранительные органы считают Дмитрия Штыбликова командиром диверсионной группы. Двое других задержанных — Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. По данным СМИ, они приехали в Крым через Керченскую паромную переправу, один из них имеет родственников на Украине. Больше о них пока ничего неизвестно. Всех троих суд оставил под стражей на два месяца.

В Минобороны Украины традиционно всё отрицают: никакой ДРГ в Крым не посылали.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Крыму уже задерживали украинских диверсантов с реальным оружием и взрывчаткой. Тогда в перестрелках погибло два сотрудника правоохранительных органов.

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