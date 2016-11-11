Мадрид, 11 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. «Москва в лице замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, признала, что контакты были, — отмечает газета, — Для России, по его словам, важно проанализировать последствия выборов в США и определить возможные изменения во внешней политике США. Особенно по вопросам международной безопасности и разрешения конфликтов. Рябков сказал, что никакой эйфории, несмотря на аплодисменты в Думе, никто не испытывает, а оба кандидата не стеснялись антироссийской риторики в своих речах»

Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США Контакты

Издание тщательно соблюдает осторожность и воздерживается от употребления оборотов «влияние на выборы» и «вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

«Российский дипломат подчеркнул, что его страна готова с первых шагов нового президента США идти на конструктивный диалог с ним, — констатирует АВС. — Россия не ждет от новой администрации чего-то особенного, и относиться к ней будут как к любой другой, которая пришла бы к власти. Впереди у двух государств долгая дорога возвращения к нормальным отношениям».

«Накануне выборов Владимир Путин не раз называл «полным бредом» слова о том, что Трамп — человек Москвы. Но все хорошо помнят, как Трамп и Путин хвалили друг друга. Трамп был для Путина фигурой-антиКлинтон, к которой у лидера РФ был свой особый счет: в 2011 году та, будучи госсекретарем, подстрекала российскую оппозицию к протестам против результатов выборов в Думу, — резюмирует издание. — Путин сказал, что результат выборов президента США — это свидетельство того, что народ Америки устал от своей элиты, управляющей в Вашингтоне уже несколько десятилетий».