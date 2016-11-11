Тимашёвск, Краснодарский край, 11 ноября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пресечена попытка ограбления банка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Нацгврдии РФ, инцидент произошел сегодня днем, 11 ноября, в городе Тимашевске.

Цитата из к/ф «Беглецы». Реж. Франсис Вебер. 1986. Франция Неудавшееся ограбление

В здание одного из банков зашел мужчина и, угрожая работникам финансово-кредитной организации, стал требовать 5 млн рублей. На пол злоумышленник разлил горючую жидкость из принесенной им канистры и держал наготове зажигалку.

Одна из сотрудниц банка успела нажать на тревожную кнопку. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Сотрудники вневедомственной охраны обезвредили преступника. Прибывшие на место ЧП сотрудники следственно-оперативной группы изъяли металлическую канистру, зажигалку и лист бумаги с надписью «Это ограбление».

Задержанный оказался 25-летним жителем Тимашевского района. Ранее проблем с законом он не имел. Как пояснил сам несостоявшийся грабитель, на преступление его толкнули долги.

Вероятнее всего, молодому человеку грозит уголовная ответственность. Дело пока не возбуждено, этот вопрос решается.