Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Станция метро «Невский проспект» в центре Санкт-Петербурга открылась после обследования подозрительной коробки. К счастью, коробка не представляет угрозы для пассажиров, сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Metro.spb.ru Тоннель метро

Напомним, станцию закрыли на вход и выход в 15:39, после обнаружения на платформе бесхозной коробки. Поезда следовали мимо станции без остановки. На место были вызваны специалисты по разминированию.

Они установили, что коробка пуста — в ней обнаружился только порожний пакет. В 16:33 станция возобновила работу в обычном режиме.

Происшествие вызвало множество комментариев в соцсетях, поскольку случилось в самом центре города и повлияло на планы тысяч людей.

«Бомбу» проверял ОМОН с собаками, сообщили очевидцы в соцсети. На время этих мероприятий часть станции была «обмотана лентами».

«На ближайших станциях народу теперь немеренно. В поезд заносят и выносят потоком», — пожаловалась одна из пассажирок подземки.

«На Восстания — жесть, на поезд не сесть с первого раза», — посетовал пассажир, выложив в соцсети фото, которое иллюстрирует этот транспортный коллапс.

«Надоели эти пакеты, коробки и сумки, всякие дундуки прикалываются, «забывают», им смешно. А как людям домой ехать, их не волнует. Каждую неделю по 2−3 станции закрывают! Ужас что творится», — выплеснула свое возмущения еще одна пассажирка.

Но некоторые горожане с пониманием отнеслись к ситуации, поскольку вместо обычной забытой сумки однажды может оказаться настоящее взрывное устройство. «Поди разбери в этот раз: забытая сумка или трабабах. В прошлом году бабуле какой-то ступню оторвало на площади Климова — она полезла шарить в забытом пакете», — пишет в соцсети женщина, имея в виду трагический случай срабатывания взрывного устройства, которое заложили преступники у поста ДПС.

«Да я помню, и ей повезло, что сдетонировало только одно СВУ, там их два было», — подтвердила другая.