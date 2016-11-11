Чебоксары, 11 ноября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с ЧП в аэропорту Чебоксар, где самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и пассажиры были вынуждены два часа ждать эвакуации в салоне, проверят работу «коллектива аэропорта», сообщается на официальном портале органов власти регионе. Соответствующее поручение дал сегодня, 11 ноября, премьер-министр республики Иван Моторин, вызвав для разъяснений министра транспорта Чувашии Михаила Резникова. По сведениям, министр летел данным рейсом.

Cap.ru Михаил Резников и Иван Моторин

Министр доложил о нештатной посадке самолета в аэропорту Чебоксар 10 ноября, причиной которой стали «сложные метеоусловия», говорится в релизе. Накануне в республике прошел обильный ледяной дождь, в связи с этим взлетно-посадочная полоса была обработана реагентом. Борт АН-24, вылетевший из Санкт-Петербурга, успешно приземлился. В 21:00 осуществил посадку Boeing-737 рейса «Москва — Чебоксары». Однако «после приземления на развороте из-за оледенения взлетно-посадочной полосы самолет выкатился за ее пределы». Пострадавших нет.

«В этот период не прекращался ледяной дождь, невозможно было продолжить обработку взлетно-посадочной полосы, потому что перед посадкой самолета на летном поле не должно быть никакой техники», — приводят слова министра в релизе. Резников сообщил, что для высадки пассажиров были вызваны автобусы. Следующий рейс был перенаправлен для посадки в аэропорт Казани.

«Пассажирам пришлось некоторое время провести в самолете», — сказал глава Минтранса, не став уточнять время ожидания. На что премьер заметил, что пассажиры провели в самолёте два часа. На борту находилось более 180 человек.

«Прошу разобрать работу коллектива аэропорта детально, так как 2 часа эвакуации пассажиров были связаны с неоперативной работой коллектива, были нарушены нормативы транспортировки. В дальнейшем таких моментов не должно быть. Служба должна быть укомплектована и работать в соответствии с действующим регламентом», — подчеркнул глава чувашского правительства Иван Моторин.

Минтрансом Чувашии создана комиссия для расследования нештатного случая посадки самолета, будет проведена комплексная проверка. Отметим, что директором чебоксарского аэропорта работает Олег Игумнов.