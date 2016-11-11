Ашхабад, 11 ноября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Дональда Трампа с его победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки, сообщает «Turkmenistan.ru».

Mfa.gov.tm Гурбангулы Бердымухамедов

«Туркменский лидер выразил Дональду Трампу искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а дружественному американскому народу — прогресса и процветания», — цитирует интернет-издание пресс-службу главы государства.

Также Гурбангулы Бердымухамедов адресовал вновь избранному президенту США заверения в высоком уважении и стремлении к дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений между Туркменией и Соединенными Штатами, подытожило ИА «Turkmenistanyn Dowlet habarlar agentligi».

ИА REGNUM напоминает, что 8 ноября 2016 года в США состоялись выборы президента, в ходе которых победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп — за него проголосовали 276 из 538 выборщиков, при необходимом минимуме в 270 голосов. Его главный конкурент, представитель Демократической партии Хилари Клинтон получила 218 голосов.