Бухарест, 11 ноября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. После победы Дональда Трампа на выборах президента США румынские политики продолжают переосмыслять свою позицию относительно будущего румыно-американских отношений и места Румынии во внешней политике Вашингтона при Трампе. По мнению румынского сенатора, экс-главы МИД Титуса Корлэцяна, важно то, что Трамп представитель Республиканской партии, а республиканцы «всегда были более последовательными в своей внешней политике на пространстве Восточной Европы».

Nicolas Raymond Флаг Румынии

«'Если не касаться личного профиля, это все же кандидат от Республиканской партии, — приводит слова сенатора румынское государственное ИА Agerpres. — Оглядываясь на наш опыт, политический, дипломатический, исторический, республиканские администрации для Румынии всегда являлись плюсом и преимуществом. Давайте не будем забывать, что вступление Румынии в НАТО произошло не в 1997 году под руководством президента Билла Клинтона и демократической администрации, который тогда отклонил Румынию (…), но Румынию пригласили шесть лет спустя, во время республиканской администрации президента Буша, и это исторический момент. Республиканская администрация, как правило, имеет более солидный опыт, более применительный к событиям в Центральной и Восточной Европе, они серьезнее подходили к управлению отношениями с Российской Федерацией в интересах стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Румынии».

Корлэцян уверен, что избрание Трампа не станет катастрофой. «Для Румынии не ожидается никаких кардинальных изменений в отрицательном контексте, наоборот, есть надежда, что стратегическое партнерство укрепится, поскольку республиканская администрация имеет серьезный опыт и разбирается в ситуации в восточном пространстве, а также имеет опыт отношений с Россией», — добавил он.

Бывший президент Румынии, лидер партии «Народное движение» Траян Бэсеску в свою очередь полагает, что избранием Трампа американцы сказали «нет» своей политической элите. «Я бы сказал, что после Brexit настал USexit. То есть американский народ сказал нет политическому истеблишменту страны, потому что Дональд Трамп пришел не от партий, а непосредственно из бизнеса. С другой стороны, это мощный сигнал, чтобы Европейский союз перестал жить иллюзиями. И что без фундаментального изменения способа функционирования Союза, дела не сдвинутся вперед», — сказал Бэсеску.

Примеры Британии и США, по его словам, это уже тенденция, которая получит развитие. Теперь и другие народы, считает Бэсеску, путем голосования будут отвергать политиков и правительства, которые концентрируются на транснациональных интересах в ущерб своим национальным. «Необходимо вернуться к управлению для народа» , — добавил Бэсеску.

Что касается отношений США с Румынией, то, по его словам, серьезных изменений не будет. «Трамп в своей речи победителя не оставляет сомнений. Он сказал, что друзья США останутся друзьями США, он сказал, что будет стремиться к разрешению споров путем соглашения, это сигнал всем тем, кто считается противниками США, но очевидно, что его главной заботой станут США, американский народ. Сейчас очень важно, делегирует ли он, как это сделал Обама, внешнюю политику вице-президенту», — сказал экс-президент.