Тбилиси, 11 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Процесс политического распада, начавшийся в целом ряде политических партий Грузии после выборов 8 октября 2016 года, продолжается. 11 ноября заявление о выходе из рядов Национального форума сделал один из лидеров партии Губаз Саникидзе.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

На специальной пресс-конференции он сообщил, что уходит из данной партии, но остается в политике и примет участие в формировании большого оппозиционного движения.

«Я принял решение покинуть ряды Национального форума. Но я остаюсь в политике и буду содействовать формированию большого оппозиционного движения. В ближайшее время вы узнаете, что и как будет происходить», — заявил журналистам Губаз Саникидзе и пояснил, что ему нужно определенное время для консультаций с будущими соратниками.

Ранее о намерении сформировать новую оппозиционную силу заявил покинувший ряды Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили.

После выборов без лидеров остались «Свободные демократы», ряды которых разом покинули почти все учредители партии. Затем процесс распада коснулся республиканцев. Лидеров в последний период теряет и ЕНД. Несколько дней назад о прекращении политической деятельности заявил один из уже бывших лидеров партии Михаил Мачавариани.