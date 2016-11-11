Калуга, 11 ноября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Существенные изменения, ужесточающие порядок отбора кандидатов в приемные родители планируется внести в ближайшее время в законодательство Калужской области. В частности, предусматриваются дополнительные меры контроля за семьями, воспитывающими приемных детей, сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СКР.

Pixabay.com Родители и ребенок

Такое решение принято в ходе расследования убийства четырехлетней девочки в приемной семье. В рамках следствия были допрошены не только проявившие халатность работники районного органа опеки и попечительства, но и ряд областных чиновников высокого ранга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летняя жительница калужского города Людиново забила до смерти четырехлетнюю приемную дочь, а затем вместе с мужем вывезла тело ребенка в лес, где его закопали. Впоследствии мать-убийца созналась в содеянном. В настоящее время женщина находится под стражей. Следствие также выясняет обстоятельства, при которых ребёнок был отдан в эту приёмную семью, где произошло преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в июне 2016 года в Калининграде 43-летний мужчина жестоко убил своих детей — 7 и 11 лет, а затем сам покончил жизнь самоубийством. В Липецкой области буквально в ноябре правоохранительными органами установлена мать новорожденного ребенка, тело которого без признаков насильственной смерти было обнаружено рядом с автобусной остановкой. Новорожденного младенца завернули в наволочку и положили в коробку из-под обуви. При внешнем осмотре было установлено, что ребенок родился живым. Между тем, по оперативным сводкам МВД России, только в Москве и Московской области еженедельно полицейские находят 2−3 тела мертвых младенцев.