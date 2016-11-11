Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Тысячи молодых людей приобщились к здоровому образу жизни и проверили свою общую физическую подготовку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по молодежной политике, на территории региона прошло одно из крупнейших мероприятий — «Ростовская область — территория здоровья», в рамках которого реализуется проект «Десант здоровья».

Kmpro.donland.ru Молодежный «Десант здоровья»

«Акция направлена на пропаганду здорового образа жизни в подростково-молодежной среде, на приобщение молодого поколения к здоровому образу жизни», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.

Работа площадок состояла из двух блоков. Первый — образовательная программа, направленная на формирование здорового образа жизни в молодежной среде. Второй — культурно-спортивный блок. Здесь представлены показательные выступления по воркауту, кроссфиту, гиревому спорту, роллер спорту, скейтбордингу, футбольному фристайлу и другим направлениям.

Kmpro.donland.ru Ростовчане — за здоровый образ жизни

Как рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин, цель проекта — популяризация здорового образа жизни и спорта среди студентов и школьников. Проект реализуется не первый год и имеет в молодежной среде большой успех.

«Например, в рамках «Десанта здоровья» в городе Новочеркасске и Волгодонске приняли участие молодые люди из 17 муниципальных образований области: Волгодонского, Веселовского, Дубовского, Заветинского, Зимовниковского, Константиновского, Мартыновского, Ремонтненского и других районов, в Донецке «Десант здоровья» собрал 1,5 тыс. молодых людей, рекордное количество участников», — пояснил Бабин. — В ходе работы площадки все желающие могли сдать нормы ГТО, попробовать свои силы в кросс-фите и гиревом спорте, проверить свою общую физическую подготовку и принять участие в спортивных мастер-классах».