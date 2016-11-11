Ярославль, 11 ноября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Вся история России в денежных знаках — такова идея выставки «Наш рубль», посвященной 700-летию российского рубля. Выставка открылась 11 ноября, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском музее-заповеднике.

Фото Ярославского музея-заповедника Постер выставки «Наш рубль»

Эта экспозиция — продолжение цикла выставок «Государственное хранение», в рамках которой музей-заповедник демонстрирует коллекции своих фондов. На этот раз в центре внимания — нумизматика.

На выставке представлены монеты различных исторических эпох — от серебряной новгородской гривны и «ефимок» до первых монет СССР и «памятных» рублевок из драгоценных металлов.

Именно новгородская гривна — серебряный слиток весом 197,5 г, по мнению большинства российских нумизматов, отождествляется со словом рубль. А слово это встречается еще в берестяных грамотах и документах начала XIV века.

«А первый рубль в виде монеты появился в 1654 году в ходе денежной реформы Алексея Михайловича. Сейчас таких монет во всем мире сохранилось не более 40 штук. На выставке можно полюбоваться «новоделом» этой монеты, правда, и сам «новодел» имеет весьма почтенную историю — монета была изготовлена в XVIII веке на Санкт-Петербургском монетном дворе специально для коллекционеров», — рассказывают сотрудники Ярославского музея-заповедника.

Однако вплоть до 1659 года функцию рубля на Руси выполняли «ефимки с признаками» — талеры с двумя клеймами. Они также представлены в экспозиции, наравне с монетами эпох Петра I и дворцовых переворотов, на которых сменяемость портретов императоров отслеживает ход истории. Интерес нумизматов вызовут и первые монеты СССР, и памятные рублевые монеты, выполненные из драгоценных металлов.