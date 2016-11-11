Ярославль, 11 ноября, 2016, 16:09 — ИА Регнум. В 2016 году в Ярославской области сумма долгов за услуги ЖКХ, подтвержденных судебными решениями, выросла на 23% по сравнению с 2015 годов и превысила 1 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

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В целом в региональном УФССП находится 55 тысяч производств по взысканию долгов за услуги ЖКХ. Большая часть долга приходится на два крупных города — Ярославль и Рыбинск. При этом в этом году Рыбинск с населением в 191 тыс человек превзошел по этому показателю 600-тысячный Ярославль. Жители и организации Рыбинска задолжали за ЖКХ 420 млн, а Ярославля — 410 млн. Отметим, речь идет только о тех долгах, которые подтверждены судебными решениями.

«Мы для себя поставили приоритет по взысканию долгов в пользу «Межрегионгаза». Хотя у нас соглашения со всеми топливо-энергетическими организациями. По Ярославлю самые большие долги — это «Фрунзенский управдом» и «Заволжская управляющая компания». По одной из управляющих компаний из Рыбинска мы возбудили 13 уголовных дел за неисполнение судебных решений о погашении долга», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель УФССП по Ярославской области Александр Юдин.

Основная масса судебных решений вынесена в отношении физических лиц.