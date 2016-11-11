Калининград, 11 ноября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Военный эксперт, экс-командир спецподразделения ВМФ России в Калининградской области и депутат Госдумы VI созыва Андрей Колесник в интервью ИА REGNUM прокомментировал натовскую активность вокруг Калининградской области.

Алексей Крячков Андрей Колесник со спецназовцами

ИА REGNUM : Андрей Иванович, зачем НАТО стягивает войска к Калининградской области? Некоторые калининградцы уже ищут параллели с 1941 годом…

Ну, «стягивает войска» — это громко сказано. Всё, что мы наблюдаем сегодня, это уровень батальонного звена. НАТО использует территорию сопредельных с нами стран, скорее, под склады для своего вооружения, других стратегических запасов, чтобы вовремя их использовать в случае военного конфликта. И эти прибывающие в Польшу и Литву натовские подразделения — больше батальоны охраны складских помещений. По поводу же аналогий с 41-м годом — земля и небо, как говорится. Фашистские войска тогда настолько плотно стояли у границ Советского Союза… Сравните: 190 немецких дивизий против нынешних четырёх батальонов НАТО. Да и политическая ситуация 75 лет назад была совсем другая. В наши же дни есть ещё одна причина сосредоточения натовской военщины у российских границ.

ИА REGNUM : Какая?

Поднять дух нашим вчерашним союзникам. Считается, что граждане Польши и стран Прибалтики чувствуют себе уверенней, видя, как по их городам маршируют американские вояки, которые, кстати, всё больше ходят по ресторанам и иным местам публичного развлечения, нежели занимаются боевой подготовкой. Поэтому, на мой взгляд, опасаться окружения Калининградской области НАТО не следует. Это демонстрация силы больше для внутреннего потребления. При этом наши соседи не осознают, насколько они запутались в своих фобиях, навязанных настоящими хозяевами этих территорий. Не понимают, что становятся мишенью. С одной стороны, литовцы и поляки твердят, что Россия вот-вот нападёт, с другой вовсю принимают российских туристов — от литовской Клайпеды до польской Закопане.

ИА REGNUM : Вы четыре последних года отработали в Государственной Думе. Скажите, говорили ли в «высоких курилках» о возможной изоляции Калининградской области, которую может устроить Запад в отместку за Крым?

На самом деле, Калининград с Крымом связан куда более тесно, чем мы думаем. У меня произошла совершенно удивительная история в Севастополе 26 февраля 2014 года. Мы с делегацией депутатов приехали в школу, над которой шефствуют наши черноморцы. И вдруг ко мне подбегают девушки, молодые учителя. Наперебой восклицают: «Андрей Иванович, вы нас не бросайте!» Я опешил. Откуда они меня знают? Оказалось, что это калининградки, которые вышли замуж за курсантов нашего Балтийского военно-морского института, прибывших на учёбу в Калининград из Севастополя. Девушки стали жаловаться, что живут в тяжёлых условиях, что опасаются провокаций со стороны Украины. А это, напомню, было 26 февраля, когда ещё ничего не было ясно по референдуму о воссоединении с Россией. Я сказал, что, как морской офицер, конечно, не брошу. Но для себя решил тогда, что, если что-то пойдёт не так, то к чёрту депутатство, поеду защищать Крым, как солдат.

ИА REGNUM : А насчёт блокады Калининграда…

Знаете, ничего нельзя исключать. Согласен, ситуация по Калининграду очень серьёзная. В Крыму Россию видно хотя бы физически, невооружённым глазом. А из Калининграда Россию, к сожалению, не видать… Но те, кто грозят Калининграду, забывают одно — Калининградская область прекрасно милитаризована и всегда была такой. Поэтому хочется обратиться к тем, кому не терпится устроить нам блокаду, взамен можно получить адекватный удар по всем направлениям. Потому что Калининградская область — это вдвойне Россия. И лучшая колыбельная для калининградцев, я считаю, гул наших военных самолётов, осуществляющих тренировочные полёты над городом. Лучше всего под эти звуки засыпаешь, понимая, что защищён.

ИА REGNUM : А есть ощущение внутренней угрозы? Очевидно, что в региональной блогосфере, например, активизировалась пятая колонна.

Это свобода слова в действии. Каждый имеет право высказывать свою точку зрения, если, конечно, она не оскорбительна или не является экстремистской. Это только подтверждает высокий уровень демократических свобод в нашей стране и регионе.

ИА REGNUM : А они опасны в конкретном, калининградском случае?

Должна быть контрпропаганда. Работа с молодёжью. Например, Первую контртеррористическую операцию на Северном Кавказе мы проиграли чисто информационно, так давайте будем учиться на ошибках. Что же касается калининградской, как вы выразились, пятой колонны, не скажу, что эти люди враги России. Может кому-то образования не хватает, кто-то историю плохо учил, кто-то обстановку неверно анализирует. Ведь если присмотреться к сегодняшнему пристальному вниманию Запада к Калининграду, то становится ясно, что перед этим калининградцев внимательно изучали. Их нравы, мысли, тенденции и прочее, решив, что калининградцы податливее, чем, скажем, жители Сибирского федерального округа.

ИА REGNUM : Ну да, там еле-еле тлеет очаг регионального сепаратизма а-ля Сибирская республика…

Калининградцы в этом плане представляются Западу более толерантными. А в Сибирь, если приехать со своими бредовыми идеями и хамской критикой России, то можно оттуда и не вернуться (усмехается). Там мужики серьёзные. А если с благими намерениями кто приедет — накормят, напоят, примут, как самых дорогих друзей. Наш народ всегда был и остаётся хлебосольным и гостеприимным. Ведь русскую душу Запад так до сих пор и не понял. Да, мы можем критиковать самих себя, своих политиков, тех же коммунальщиков жёстко, даже излишне жёстко. Но не дай бог, кто-то воспользуется этим. Тогда мы все объединимся, и мало не покажется. Зубы обломают о Калининград.

И потом, знаете, вот вы судите по блогосфере, а там, как мне представляется, во-первых, больше эпатажа, а во-вторых, это всего лишь свой маленький мирок, а не вся Калининградская область.

ИА REGNUM : А «вся Калининградская область», по-вашему, патриотичная?

Знаете, я, как мне кажется, больше вас общаюсь с народом — и как секретарь «Единой России», и как мастер спорта СССР по рукопашному бою, посещая различные спортивные мероприятия по области. И скажу, что у калининградцев, которые не в интернете, нет какого-либо преклонения перед Западом, перед немецким прошлым. Я вижу людей, которые в случае чего, станут на защиту своего народа и своей страны. И это совсем не показные патриоты.