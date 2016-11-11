Киев, 11 ноября, 2016, 15:49 — ИА Регнум. На Украине будет создана новая политическая сила, целью которой будет «смена так называемой политической элиты». Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили в ходе брифинга.

Oda.odessa.gov.ua Михаил Саакашвили

«Я хочу объявить, что мы будем создавать новую широкую политическую силу, платформу новых сил, — сказал бывший президент Грузии. — Нашей целью является смена теперешней так называемой политической элиты, а на самом деле барыг и отбросов общества, которые контролируют Верховную раду (парламент), Кабмин и все ветви власти Украины».

При этом Саакашвили добавил, что целью новой политической силы является проведение «максимально в сжатые сроки» досрочных парламентских выборов.

«Нашей целью является смена теперешней политической элиты всей страны», — уточнил бывший председатель Одесской областной государственной администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 ноября 2016 г. бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был уволен с поста губернатора Одесской области указом Петра Порошенко, а также освобожден от должности внештатного советника президента Украины.

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