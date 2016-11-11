Санкт-Петербург, 11 ноября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Петербургские градозащитники возмущены сносом третьего этажа одного из корпусов объекта культурного наследия федерального значения «Дом Нарышкина А.Л. (Воронцовых-Дашковых)». Это здание, расположенное вдоль Галерной улицы, было построено еще в XVIII веке, а проводимые в нем балы описаны в романе Льва Толстого «Война и мир».

СПбО ВООПИиК Снос этажа Дома Нарышкиных

Историческое здание взято под охрану постановлением правительства РФ от 10 июля 2001 года №527. Ранее оно также находилось под охраной решениями Совета министров РСФСР, первое из которых датировано еще 22 мая 1948 года.

Как сообщили ИА REGNUM в Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), в июне 2016 Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга сообщал, что им была согласована проектная документация по реставрации и капитальному ремонту здания-памятника в части перепланировки помещений в пределах капитальных стен и устройства мансардного этажа. При этом о демонтаже речь тогда не шла.

«Вчера вечером очевидцы сообщили о начале демонтажных работ. По данным на информационном щите, работы ведёт ООО «Петр Великий» по заказу ОАО «Талион», в рамках «приспособления» здания под бизнес-центр», — сообщили градозащитники.

Здание на Галерной улице, 9 — один из корпусов «Дома Нарышкина А.Л. (Воронцовых-Дашковых)». Построено в 1736—1738 гг. в стиле классицизм. В разное время здание принадлежало семьям Нарышкиных, Воронцовых-Дашковых, Остерман-Толстых. Предположительно, балы в этом особняке описаны Л.Н. Толстым в романе «Война и мир».