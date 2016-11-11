Москва, 11 ноября, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Дефицит необходимо удержать в рамках закона. Об этом 11 ноября в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Есть определенные риски повышения дефицита… Нужно стремиться к тому, чтобы в рамках закона дефицит удержать», — сказал Путин.

По его словам, согласно плану, дефицит должен составить 3,7%, но существует риск его увеличения на 0,1−0,2%.

Путин подчеркнул, что инфляция также удерживается властями в пределах допустимого.

Он отметил, что с начала 2016 года по 7 ноября 2016 года эта цифра составила 4,7%: «В целом это хороший показатель».

Глава государства отметил необходимость обсуждения ситуации в регионах, которые ещё не перешли на устойчивые темпы роста: «Давайте обсудим, как поддержать эти направления».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 ноября 2016 года составил 1,581 трлн рублей, сообщается в оперативном отчете об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.