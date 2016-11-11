Москва, 11 ноября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Ситуация с экономикой в России стабилизировалась. Об этом 11 ноября в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин ведёт совещание по экономическим вопросам

«Ситуация стабилизировалась, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано», — сказал Путин.

По его словам, рост промышленного производства повысился на 0,3%: «Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство. Плюс 3%. Думаю, что у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, поздравить с хорошей работой».

Путин подчеркнул, что уровень безработицы в России расположен «на сравнительно невысоком уровне», и в 2016 году он в среднем составил 5,6%.