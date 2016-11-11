Псков, 11 ноября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 11 ноября, в Псковской области запрещён выход населения и выезд автотранспорта на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такие меры вводятся в связи с похолоданием и начавшимся активным становлением льда на озёрах, а также во избежание гибели людей на воде.

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В Псковском, Печорском и Гдовском районах вводится повышенный контроль за выходом населения на лёд, правоохранительные органы проведут рейды в пограничных зонах Псковского, Тёплого и Чудского озёр для выявления рыбаков-любителей, в том числе пребывающих на автотранспорте из других областей.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, за минувший период 2015—2016 годов на водных объектах региона погибли восемь человек, 82 удалось спасти.