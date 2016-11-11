Киев, 11 ноября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, что ранее отказался должности премьер-министра страны. Такое предложение экс-президенту Грузии сделал глава Украины Петр Порошенко, передает RT со ссылкой на украинские издания.

President.gov.ua Михаил Саакашвили и Пётр Порошенко

По словам Саакашвили, Порошенко открыто предлагал ему стать премьер-министром и лидером его партии, а также «много других вещей». Однако предложение Саакашвили не принял, объяснив это нежеланием «бегать и просить какого-то Гончаренко (зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде)» проголосовать за его закон, при том, что «таких Гончаренко там штук 400».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Михаил Саакашвили был уволен с поста губернатора Одесской области указом Петра Порошенко, а также освобожден от должности должности внештатного советника президента Украины. Сам Саакашвили заявил, что намерен «начать новый этап борьбы».