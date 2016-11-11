Ярославль, 11 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Начальник юридического отдела Фонда капремонта по Ярославской области Ирина Александрова обратилась к врио губернатора Дмитрию Миронову с жалобой на нового директора Фонда Валерия Лещенко. В своем письме на имя главы региона женщина подчеркивает, что недавно назначенный руководитель грубо нарушает действующее законодательство, об этом сама Александрова рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

Фото Олега Ненилина со страницы в Facebook Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома в Ярославле

Как уже сообщало ИА REGNUM, очередная смена руководства Ярославского фонда капремонта произошла 27 октября. На посту директора организации Олега Ненилина, решившего добровольно сложить с себя полномочия, сменил Валерий Лещенко. По словам Ирины Александровой, работу в фонде Лещенко начал «не с разрешения насущных задач, а с грубого нарушения трудового законодательства».

Как рассказала начальник юридического отдела Фонда, уже 28 октября на планерке Лещенко потребовал от начальников отделов написать и сдать ему заявления об увольнении по собственному желанию с открытой датой. Затем новое руководство стало избавляться от старой команды.

«1 ноября некто Сергей Александрович, представленный Лещенко В.Н. 28 октября 2016 г. на планерке как его советник, хотя указанное физическое лицо в штате Фонда не состоит, вызвал к себе начальника отдела внутреннего контроля Григорьева Александра Владимировича, заявил ему, что принято решение о его увольнении с 01 ноября 2016 г. После чего у последнего поднялось давление и он ушел на больничный.

07 ноября был вынужден уволиться заместитель начальника отдела внутреннего контроля Суворов Сергей Владимирович, в связи с тем, что ему были созданы невыносимые условия труда», — сообщает Ирина Александрова в письме на имя врио губернатора.

Сотрудница Фонда рассказала, что в тот же день не значащийся в штате Сергей Александрович сообщил и ей самой о необходимости уволиться через неделю. Начальник юротдела отказалась, пояснив, что не может оставить работу «по прихоти нового директора без объяснения причин», поскольку воспитывает одна 10-летнего ребенка, платит ипотеку, да и вообще — эта просьба незаконна.

«8 ноября мне на сотовый телефон позвонил лично Лещенко В.Н. и сообщил, что я (находясь на больничном) должна прийти на работу 11 ноября 2016 г. и написать заявление об увольнении по собственному желанию с 14 ноября 2016 г. В противном случае он проведет служебную проверку в юридическом отделе, найдет массу нарушений и уволит меня по статье», — рассказала Ирина Александрова.

В своем обращении к главе региона женщина подчеркивает, что действия Валерия Лещенко «грубо нарушают конституционные и трудовые права сотрудников Фонда». При этом она акцентирует внимание на том факте, что в первую очередь новое руководство организации избавляется от сотрудников, следящих за соблюдением законности в деятельности Фонда и противодействием коррупции.

«Необходимо отметить, что своей первоочередной «целью» новое руководство выбрало отдел внутреннего контроля Фонда, в основные функции которого входит предупреждение фактов коррупции в Фонде, взаимодействие с государственными надзорными и контрольными органами, предотвращение нарушений закона при проведении Фондом конкурсов на право заключения договоров с подрядными организациями и меня, как начальника юридического отдела, который также следит за соблюдением норм права в деятельности Фонда», — поясняет Ирина Александрова.

В своем письме Ирина Александрова отмечает факт, на первый взгляд кажущийся незначительным, но в общей череде событий выглядящий странно. Она пишет, что Валерий Лещенко пришел на работу в Фонд лишь в конце октября — и сразу на должность первого заместителя директора. Дальнейшее развитие событий известно всем: Олег Ненилин скоропалительно и неожиданно для всех пишет заявление об уходе — и освобождает место недавно прибывшему заму. При этом региональные СМИ отмечают, что Лещенко — человек Виктора Волончунаса. Ранее протеже экс-мэра Ярославля назывался первый директор Ярославского фонда капремонта Дмитрий Шубин, уволенный с этой должности после череды громких скандалов вокруг деятельности Фонда.

Означает ли это возвращение «смутной» политики Фонда, результатом которой стал полный провал программы капитального ремонта в регионе в 2014—2015 гг., — покажет время. Однако председатель Совета Фонда, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев не видит в ситуации, описанной Ириной Александровой, ничего особенного. По его мнению смена руководства вполне естественно влечет за собой смену команды и «ни о каком нарушении законодательства, тем более трудового, и речи быть не может».

«И это правильно и естественно. Новый руководитель формирует команду под себя, привлекает людей, которым он доверяет. Это нормально… Олег Ненилин не решил и не решал (несмотря на постоянные ему на это указания Совета Фонда) кадровый вопрос. Все те, кто завалил собственной некомпетенцией и бездействием, граничащим с вредительством, программы 2014−2015 годов, — все остались при должностях, при теплых креслах с одним из самых высоких уровнем заработной платы по стране. Ну что ж, это всё в прошлом», — прокомментировал ситуацию Роман Фомичев на своей странице в Facebook.

Несмотря на эту аргументацию Романа Фомичёва (депутата Ярославской областной думы, председателя Совета Фонда и бывшего конкурента Олега Ненилина на пост руководителя Фонда), происходящее выглядит как вульгарная борьба за контроль над распределением средств капитального ремонта.

ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.