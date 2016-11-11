Минск, 11 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров во «Дворце независимости» направились на открытие Соборной мечети в Минске, а супруга турецкого президента — в Национальный художественный музей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

President.gov.by На церемонии открытия Соборной мечети

Участие в церемонии открытия мечети, строить которую помогали меценаты из разных стран и, в частности — Турции, приняли представители духовенства, чиновники, лидеры национальных и религиозных объединений. Несмотря на «православный атеизм», Лукашенко заслушал Коран вместе с остальными, а также перерезал ленточку вместе с Эрдоганом. Лидеры двух республики оставили записи в Книге почётных гостей мечети.

«Испокон веков Белоруссия славится традициями веротерпимости и взаимного уважения между людьми разных конфессий. На территории нашей страны беспрепятственно строились мечети, где каждый мусульманин мог найти место для встречи с Богом, — отметил Лукашенко. — Соборная мечеть в Минске станет символом межконфессионального согласия, местом молитвы для жителей и гостей столицы, исповедующих ислам».

На самом деле белорусская история свидетельствует об обратном и в этом не сложно убедиться, посетив ближайший к мечети книжный магазин, где достаточно учебников по истории и другой литературы по теме. Почти 2/3 белорусов считают себя верующими и из них почти 90% — православными. Мусульмане в Белоруссии представлены, в основном, зарубежными студентами и мигрантами, а общая численность мусульман в республике точно не известна (по разным оценкам, от 6 до 30 тысяч с учётом приезжих). При этом в республике нет конфликта с исламским меньшинством и проповеди салафитов не находят сколь либо заметной поддержки.

Лукашенко указал также на «древние книги — китабы, которые с шестнадцатого века белорусские мусульмане писали арабской графикой, но на белорусском языке». На самом деле белорусского языка тогда ещё не существовало (во всяком случае, он не так назывался), а мусульмане тех времён до сих пор в научной литературе именуются «литовскими», так как жили на территории Великого княжества Литовского, в состав которого входили западнорусские земли.

В свою очередь президент Турции назвал открытие мечети «историческим моментом» и напомнил, что строительство было завершено при содействии фонда Управления по делам религии Турецкой Республики. Отметим, что данная госструктура активно проявляет себя и в Российской Федерации и не только в Татарии и на Кавказе.

Соборная мечеть в Минске, по словам Эрдогана, «станет символом дружбы белорусского и турецкого народов». А по словам Лукашенко здание на пересечении улиц Грибоедова и Игнатенко «станет для мусульман Белоруссии и всего белорусского народа важным духовным центром, источником просвещения и распространения гуманистических идей и истинных целей ислама».

Соборная мечеть в Минске представляет собой многофункциональный комплекс, рассчитанный на приём 1,5 тыс человек в молитвенном зале и 250 человек в конференц-зале. Председатель Мусульманского религиозного объединения в Белоруссии муфтий Абу-Бекир Шабанович заявил, что открытие Соборной мечети стало знаковым событием не только для мусульман, но и всего белорусского народа.

Визит президента Турции с супругой в Минск проходит впервые. Традиционно жена Александра Лукашенко не участвует в протокольных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября представительная делегация из Турции во главе с президентом проводит в Минске ряд мероприятий. Помимо переговоров глав государств встреч на правительственном уровне, состоится также белорусско-турецкий бизнес-форум, участие в котором подтвердили 200 бизнесменов из Турции и 300 их белорусских потенциальных партнёров.