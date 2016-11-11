Москва, 11 ноября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В Москве состоялась торжественная церемония отправления туристического поезда класса люкс «Золотой орел» (Golden Eagle) по новому маршруту «Персидская Одиссея» от Москвы до Тегерана. Состав отправился с Казанского вокзала Москвы. Как уточнили в пресс-службе компании «РЖД Тур», маршрут следования нового поезда проходит через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отправление туристического поезда по маршруту Москва-Тегеран

Дарья Антонова ИА REGNUM Отправление туристического поезда по маршруту Москва-Тегеран

«Состав поезда сформирован из 11 вагонов: 6 VIP-вагонов для размещения пассажиров с персональными санузлами в каждом купе (три 5-ти купейных вагона, два 6-ти купейных вагона и один 4-х купейный вагон с империальским купе), а также вагон-ресторан, вагон-бар, вагон-зал, спальный вагон для персонала и технический вагон (вагон-дизель)», — уточнили в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отправление туристического поезда по маршруту Москва-Тегеран

Сотрудники компании также сообщили, что первое путешествие на туристическом поезде продлится 14 дней — с 11 по 25 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отправление туристического поезда по маршруту Москва-Тегеран

Напомним, поезд «Золотой орел» пользуется популярностью среди иностранных туристов. Согласно планам компаний «РЖД Тур» и Golden Eagle Luxury Trains, среди пассажиров поезда будут иностранные туристы из Великобритании, Испании, США, Австралии, Канады, Республики Тайвань и ЮАР.