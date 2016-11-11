Москва, 11 ноября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Гражданина Украины Никиту Джигурду могут депортировать из России, если будет установлена незаконность пребывания 55-летнего артиста на территории страны. Об этом, как передает Life.ru, сообщил адвокат Марины Анисиной (супруга Джигурды) Сергей Жорин, который ранее подал заявление в УМВД по Красногорскому району с просьбой проверить документы актера.

Цитата из к/ф «Любить по-русски-2». Реж. Евгений Матвеев. 1996. Россия Никита Джигурда

«Никита Джигурда активно критикует действующую власть, при этом являясь гражданином Украины, — говорит адвокат. — И заявляет, что хочет быть гражданином Америки. Тем не менее, сам он нарушает российское законодательство, а именно правила миграционного учёта».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 октября 2016 г. адвокат Сергей Жорин сообщил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина подала заявление на развод с актером Джигурдой в участок мирового судьи №100 Красногорского района.

Сам артист разводиться не хочет.

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