Москва, 11 ноября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Законопроект о страховании всей суммы вклада внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. Предлагается распространить действие системы страхования вкладов физических лиц на все денежные средства в размере 100%, внесенные вкладчиками на вклады в банках.

Pixabay.com Надёжная защита

Тем самым, в случае банкротства кредитной организации, банк будет обязан возмещать всю сумму вклада.

С 2014 по 2016 год Банк России отозвал лицензии более чем у 170 банков в России, что привело к невозможности многими вкладчиками получить страховое возмещение, хотя в соответствии с законодательством вкладчик имеет право требования к банку на сумму, превышающую 1,4 млн рублей, отмечают авторы.

Согласно законодательству возврат в пользу вкладчика сверхстраховой суммы возможен, однако, как правило, эта процедура занимает большое количество времени, поскольку ликвидация банка может затягиваться на длительный срок, указали парламентарии, чаще всего у ликвидированного банка просто не остается денежных средств для возмещения.