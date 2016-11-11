Москва, 11 ноября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Опасения по поводу того, что в результате экономических интеграционных процессов Китай станет безусловным региональным лидером, и другие страны не смогут отстаивать свои интересы, преувеличены — в условиях разворачивающейся «новой промышленной революции» оценить конкретную конфигурацию будущей торговой интеграции невозможно. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 11 ноября об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя во время XI международной конференции Евразийского банка развития «Евразийская экономическая интеграция».

tonynetone Флаг Китая

«Идут переговоры по заключению торгово-экономического соглашения КНР с ЕАЭС. Когда эта тема обсуждалась в Союзе, было много опасений на предмет того, что Китай, как крупнейшая экономика мира просто поглотит нас, и мы не сможем отстоять свои интересы. Но я думаю, что с учетом той самой пресловутой промышленной революции 4.0, мы на самом деле пока не знаем и не представляем себе, каковы будут конфигурации интеграционного механизма, когда эта «революция» развернется», — заявил Небензя.

При этом Евразийский экономический союз изначально исходит из принципа равноправия и учета интересов всех его участников, подчеркнул замминистра иностранных дел. «Никакие отдельные национальные экономики, даже крупные, регулировать в одиночку процессы экономического развития, конечно же, не могут», — отметил он.

«На ЕАЭС, особенно с Запада, посматривают подозрительно или снисходительно. В особую жизнеспособность проекта не верят, при этом повсюду мерещится призрак Советского Союза. Между тем, наш союз, безусловно, состоялся как интеграционное объединение, и в его основу заложены принципы равноправия, прозрачности, недискриминации, взаимного уважения и учета интересов всех его участников. Более того, Россия сознательно пожертвовала частью суверенитета. При том что ЕАЭС является самой крупной экономикой союза, поскольку решения у нас принимаются консенсусом», — подчеркнул Небензя.

В то время, как союз создан для укрепления торгово-экономического сотрудничества на пространстве бывшего СССР, он открыт и привержен организации и других интеграционных процессов. «Мы ведем такие переговоры о создании зон свободной торговли с 15 странами, всего заявило о желании около 50 стран, заключено первое соглашение свободной торговли с Вьетнамом, вступившее в силу». В том числе это касается и проекта Шелкового пути, — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Евразийский банк развития проводит XI Международную конференцию по вопросам евразийской экономической интеграции. На мероприятии обсуждаются вопросы регионального сотрудничества в ключевых отраслях экономики, вопросы валютно-финансовой интеграции, уделено внимание теме укрепления межгосударственного взаимодействия в рамках ЕАЭС, обсуждению проблем и перспектив деятельности международных банков развития в регионе.