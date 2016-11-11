Лейпциг, Германия, 11 ноября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. В воздушной гавани города Лейпциг (ФРГ) загорелся один из двигателей транспортного самолета Ан-225 «Мрия», сообщает Sachsen Fernsehen.

Dmitry A. Mottl Самолёт Ан-225 Мрия

На видеозаписи, сделанной одним из свидетелей происшествия, видны языки пламени, вырывающиеся из одного из шести двигателей реактивного самолета. Сообщается, что на место прибыли девять пожарных расчетов.

Для борьбы с возгоранием потребовалось 15 минут. Специалисты выясняют, когда самый большой самолет в мире сможет отправиться по маршруту. По данным Leipziger Volkszeitung, он направлялся в Чили.