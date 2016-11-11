Грозный, 11 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В развитие чеченского нефтепрома намерены вложиться канадские инвесторы. С компанией «Грознефть» заключила соглашение о намерениях компания из Канады Genoil. Сумма предполагаемых инвестиций составит до 15 млрд долларов, пишут «Ведомости».

Bashneft.ru Добыча нефти

Подписание документа подтвердил председатель совета директоров ООО «НК «Грознефть» Андрей Гусак. «В первую очередь деньги будут вкладываться в развитие месторождений в республике, чтобы затем создать нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 3−6 млн тонн нефти», — цитирует его издание.

Отметим, что официальной информации о заключении соглашения пока не публикуется. В Минэкономразвития, как пишут «Ведомости», документы не поступали.

ООО «НК «Грознефть» зарегистрировано весной текущего года. По данным «СПАРК-Интерфакса», 70% акций принадлежит Ахмеду Эльбиеву, 30% — Ларисе Гусак.

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Проект передачи «Чеченнефтехимпрома» Чечне рассмотрят в правительстве

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы ведутся работы по возвращению Чечне статуса крупного нефтедобывающего субъекта. Власти региона предпринимают усилия для возвращения активов нефтекомпании «Чеченнефтехимпром» в собственность Чеченской Республике. Нынешним летом проекты распоряжений правительства по передаче компании из федеральной собственности были подготовлены Минэкономики РФ и направлены премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на полях Петербургского международного экономического форума в 2015 году, в настоящее время нефтедобыча в республике упала до 600 тыс. тонн, хотя, как утверждают специалисты, нефти в Чечне «не меньше, чем в Саудовской Аравии».

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