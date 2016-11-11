Стокгольм, 11 ноября, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Шведское правительство приняло решение о продлении временного пограничного контроля еще на три месяца, ссылаясь на соображения безопасности, заявил министр внутренних дел Швеции Андерс Игеман, сообщает 11 ноября Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Угроза нашей внутренней безопасности, которая существовала в момент принятия первоначального решения, все еще остается», — сказал Игеман.

Напомним, решение о продлении пограничного контроля должно получить одобрение со стороны Европейской комиссии. Временный пограничный контроль в Швеции должен закончиться 12 ноября.

Правительство Швеции пересмотрело свою иммиграционную политику после того, как около 163 тыс. человек подали заявления о предоставлении убежища в 2015 году.